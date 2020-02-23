Ali Babacan'dan HDP'ye mesaj

HDP Olağan 4. Kongresi Ankara Spor Salonu'nda düzenliyor...

Sezai Temelli yerine Mithat Sancar'ın eş genel başkanlığa seçilecek, bir diğer eş genel başkan Pervin Buldan görevini koruyacak.

Kongrede parti kurma hazırlığındaki Ali Babacan'ın bir mesajı da okundu.





DAVETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Daha önce de kongreye davet edilen Ali Babacan'ın kongreye yolladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisinin 4’üncü Olağan Büyük Kongresine davetiniz için teşekkür ederim.

HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Kongrede alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum. Bu vesileyle selamlarımı iletiyor, kongrenizin hayırlı olmasını diliyorum.

