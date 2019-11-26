AK Parti'den istifa ettikten sonra yeni parti çalışmaları içerisinde olan Ali Babacan, Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu Teke Tek programında soruları yanıtlıyor.

İstifa sürecinden sonra ilk defa bir canlı yayına konuk olan Ali Babacan'ın neler söyleyeceği merak ediliyordu.Yalnız Babacan ilk 40 dakikada kayda değer bir şey söylemedi.

Ali Babacan'dan istifa ettikten sonra ilk açıklamalar VİDEO



"AK PARTİ İLE DÜŞÜNCE AYRILIĞI YAŞADIK"

Ali Babacan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"AK Parti'den ayrılmam birden bire verilmiş bir karar değil. 2001 ekonomik krizinden sonra yeni bir siyasi hareketin gerekliliğine karar vermiştik, AK Parti'yi kurduk. Kuruluşta önemli prensipler, değerler vardı. Önce insan diyorduk. İnsan haklarına önem veriyorduk. Türkiye'de demokrasinin iyi işlemediğinden şikayet ediyorduk. Bu değerleri yeniden canlandırmak için yeni bir siyaset olarak AK Parti çıktı.

Daha sonra farklar oluşmaya başladı. 2011-2012'de başlayan, 2013 yılında başlangıç değerleri ve ilkeler arasında farklılıklar oluştu. Hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi diyorsak bunlar evrensel ilkeler. Bunların zaman içerisinde örselenmesi hepimizi rahatsız ettik. Baktık ki düzelme olmuyor.

2019'a kadar ciddi mücadelemiz oldu. Yola çıkarken ilkeler önce şeffaflık, hesap verebilirlik, yerinden yönetim anlayışı. Kurumların güçlü, itibarlı olması. Kural bazlı yönetim."

Yeni parti kuracak olan Ali Babacan'dan açıklamalar VİDEO

