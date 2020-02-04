Ali Babacan'ın partisi şubat ayının sonuna kaldı

AK Parti'den istifa ettikten sonra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket etmeye başlayan Ali Babacan yeni parti kurma kararı aldı.

5. ERTELEME

Babacan, partinin kuruluşu için bir türlü çalışmalarını noktalayamadı. Genel merkez inşaatı bitmedi, mobilyalar yetişmedi derken partinin kuruluşu 5 kez ertelendi.

İSİM BELLİ DEĞİL, LOGO YOK

İsim ve logo çalışmasını tamamlayamayan Babacan'ın ekibi, parti kuruluşu için şubat ayının sonunu işaret etti.

Geçtiğimiz günlerde parti kuruluş süreciyle ilgili açıklama yapan Ali Babacan sürecin devam ettiğini parti kurma konusunda kararlı olduğunu ifade etmişti.