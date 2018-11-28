Ali dede kedileriyle yeni evine taşındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ocak ayında sobayı tutuşturmak isterken çıkan yangında kurtulduktan sonra kedisini kucağında taşırken çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınan 83 yaşındaki Ali Meşe, Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde ve yardımseverlerin katkılarıyla inşa edilerek, kendisine teslim edilen evde 3 kedisiyle yaşamını sürdürüyor.

Ali Meşe, eşi ve engelli oğluyla ilçeye bağlı Ordular köyünde yaşadığı ahşap evin, 17 Ocak'taki yangında kullanılamaz hale gelmesi sonucu Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde yardımseverlerin katkılarıyla kısa sürede inşa edilen eve taşındı. Havaların soğumasıyla kent merkezindeki oğlunun yanına giden Ali dede, köy özlemine dayanamayarak haftanın belirli günlerinde köydeki evine geliyor.

Köye geldiğinde, zaman zaman eski evinin bulunduğu alana giderek anılarını tazeleyen Meşe, yeni evinde ise aralarında yangından kurtulan kedisinin de bulunduğu 3 kedisiyle vakit geçiriyor.

"KÖYDE YAŞAMAYI ÇOK SEVİYORUM"

Ali Meşe yaptığı açıklamada, köyde yaşamayı çok sevdiğini ancak havalar soğuk olduğunda kent merkezindeki oğlunun yanına gitmek zorunda kaldığını söyledi. Köy özlemine dayanamayarak sık sık evine geldiğini anlatan Meşe, köyde kaldığı zamanlarda kedileriyle ilgilendiğini anlattı. Meşe, kedileriyle vakit geçirmekten hoşlandığını dile getirerek, onları özenle beslediğini kaydetti.

Ahmet Meşe de babasının kendisinin yanında kaldığını dile getirerek, "Ara ara köye gelip burada 3-4 gün kalıyor. Burada kedilerini besliyor ve onlarla vakit geçiriyor. Sıkılınca beni arayıp 'gel beni al.' diyor." diye konuştu.

Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Meşe, "Şu an mutlu. Köye geldiğinde kardeşim onunla ilgileniyor. Bolu'da da ben ilgileniyorum. Köye gelince hem kardeşim hem de kedilerimizle vakit geçiriyor." ifadelerini kullandı. Ali Meşe'yi köyünde ziyaret eden Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit ise evi yandıktan sonra Ali dedenin hep yanında olduklarını söyledi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan Ali Meşe, 17 Ocak'ta evindeki sobayı benzinle tutuşturmak istemiş, alevlerin birden parlaması üzerine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Meşe, ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangında kedisinin kurtulmasıyla teselli bulmuştu. Meşe'nin söndürme çalışmalarını kucağına aldığı kedisine sarılarak gözyaşı dökerek izlemesi, görenleri derinden etkilemişti.