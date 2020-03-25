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Ali Erbaş, korona hastaları için dua edecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duası, Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

AA | 25.03.2020 - 15:21..
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs hastalarının şifa bulması için yatsı ezanının ardından Kocatepe Camisi'nin hoparlörlerinden dua edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erbaş'ın yapacağı dua Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

YATSI EZANINDAN SONRA DUA

Koronavirüs nedeniyle yaşanılan zorlu süreçte vatandaşların dini ve manevi duygularının güçlendirilmesi amacıyla ülke genelindeki tüm camilerin hoparlörlerinden yatsı ezanının ardından dualar ediliyor.

Erbaş'ın çağrısı üzerine ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüsün son bulması için yapılan dua programı, 23 Mart Pazartesi günü başlatıldı.

Ali Erbaş, korona hastaları için dua edecek

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