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Ali Erbaş: Üniversite öncesi dini eğitim verilmeli

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, üniversitelerde okul öncesi dini eğitim veren bölümlerin açılması gerektiğini söyledi.

DHA | 05.03.2020 - 16:06..
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Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi tarafından Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 26'ıncı İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar toplantısına katıldı.

Toplanktıda üniversitelerde okul öncesi dini eğitim veren bölümlerin açılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Erbaş, şöyle konuştu:

"Biz Milli Eğitim Bakanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz sertifika programları ile bu formasyonu aldırdığımız Kur'an Kursu öğretmenlerimiz ile bu işleri yapaya çalışıyoruz. Ama gönlüm şunu istiyor. Üniversitelerde okul öncesi din eğitimi bölümleri açılsın. Okul öncesine din eğitimi veren öğretmenlerin yetiştiği bölümler açılsın. Çocuk gelişim bölümlerinde özellikle din eğitimi ile bu işi nasıl yapabiliriz, bu konuda üniversitelerden destek bekliyoruz. Haftanın 5 günü hapishanelerde, öğrenci yurtlarında görevlilerimiz çalışıyor. Ama bunlar içinde manevi rehberlik bölümlerinin açılmasını arzu ediyoruz. Yüksek Öğretim Kurumu'na talebimizi ilettik. Bizim buna çok ihtiyacımız var.''

Ali Erbaş: Üniversite öncesi dini eğitim verilmeli


"DİN İSTİSMARLIĞI İLE MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ"

İslam toplumlarında yaşanan terör, etnik ve mezhebi farklılıkların soruna dönüşmesi gibi meselelerde dini kavramların istismar edilmesi ve yanlış din algısının da etkili olduğu belirten Prof. Dr. Erbaş, ''Din istismarlığı ile mücadele seferberliğimiz devam etmektedir. Bizler, gerçek dini bilgiyi topluma ulaştırması gereken kurumlar olarak o alanı boş bırakırsak, istismarcılar o alanı dolduruyorlar. Bu seferberliği ara vermeden devam ettirmek zorundayız." dedi.

Ali Erbaş: Üniversite öncesi dini eğitim verilmeli

Ali Erbaş: Üniversite öncesi dini eğitim verilmeli

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