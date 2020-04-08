Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı canlı yayında korona salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erbaş'a sorulan sorular arasında, son zamanlarda en çok merak edilen ve konuşulan "koronadan ölen sağlık çalışanları şehit sayılır mı?" vardı.

ŞEHİT SAYILIRLAR

Yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının "hükmi şehit" sayılabileceğini söyleyen Erbaş’ın ifadeleri şöyle:

"Şehitlik, peygamberlikten sonra en büyük mertebedir. Hakiki şehit; vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna canını feda eden askerlerdir, polistir. Hakiki şehit olarak bunları değerlendiriyoruz. Fıkıhta bir de ‘hükmi (hükmen) şehitlik’ vardır. Bunlar da depremde, yangında, selde, denizde boğulmuş olanlar ve salgın hastalıklara yakalanarak vefat etmiş olanlar hükmen şehit olarak kabul edilir. Hadis-i şerifte bunlar yer almaktadır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ererler."