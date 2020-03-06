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Ali Erbaş'ın hutbe konusu koronavirüs ve temizlik oldu

Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep'te 'temizlik ve yeni tip koronavirüs' konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı. Erbaş hutbede, cemaate sigara ve alkolden uzak durun çağrısı yaptı.

AA | 06.03.2020 - 21:45..
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dizi ziyaret için Gaziantep'teydi.

Burada, Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cuma namazı kıldıran Erbaş, 'temizlik ve yeni tip koronavirüs' konulu hutbe irat etti.

Erbaş'ın, Müddessir Suresi'nin ayetlerini okuyarak temizliğin önemine dikkati çekti.

"TEMİZLİK MÜMİNİN TEMEL VASIFLARINDANDIR"

Peygamberin hem maddi anlamda giysilerini ve bedenini temiz tutmayı, hem de manevi anlamda batıl inanışlardan ve günahlardan uzak durarak arınmayı emrettiğini belirten Erbaş, "Zira müminin temel vasıflarından biri olan temizlik, pak ve nezih bir bedenin, necasetten arınmış giysilerin yanı sıra huzurlu bir kalbe sahip olmaktır. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz dış temizlik ile kalpteki iman arasında bir bağ kurar ve şöyle buyurur, (Temizlik imanın yarısıdır)." dedi.

Ali Erbaş'ın hutbe konusu koronavirüs ve temizlik oldu

"TEMİZLİK İBADETİN ÖN ŞARTIDIR"

Temizlenme imkanına sahip olduğu halde, üstü başı kirli, saçı sakalı bakımsız, evi barkı düzensiz olan kişinin, insanların yanında olduğu gibi Allah katında da makbul olmadığını dile getiren Erbaş, şöyle devam etti: "Çünkü Allah'a hakkıyla ibadet ederek O'nun rızasını kazanmak ancak temizlikle mümkündür. Unutmayalım ki abdest ve gusül, eşsiz bir temizlik sistemidir ve başta namaz olmak üzere birçok ibadetimizin ön şartıdır. Beden temizliğine, ağız ve tırnak bakımına özen göstermek, haftada en az bir defa bilhassa cuma günü yıkanmak Peygamberimizin sünnetidir."

Ali Erbaş'ın hutbe konusu koronavirüs ve temizlik oldu

"UYUŞTURUCU, ALKOL VE SİGARADAN UZAK DURUN"

Erbaş, hayattaki her iyiliğin ve güzelliğin başının sağlık, sağlığın da temizlikten geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Geçmişte olduğu gibi bugün de salgın hastalıklar, yeryüzünü dolaşmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir köşesini tehdit eden virüsler, toplu kayıplara sebep oluyor. Rabbimize şükürler olsun ülkemizde bir vakaya rastlanmadı ama kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için hepimize sorumluluk düşüyor. Çeşitli virüs salgınlarından etkilenmemek için tedbiri elden bırakmayalım. Temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet edelim. Ellerimizi günde birkaç defa sabunlu suyla ovalayarak yıkayalım. Ellerimiz kirliyken gözümüze, burnumuza ve ağzımıza dokunmayalım. Bedenimizin zayıf düşmemesi için bol sıvı tüketelim. Dengeli beslenelim ve düzenli uyuyalım. Hapşırırken ya da öksürürken bir mendille, mendil yoksa dirseğimizin içiyle ağzımızı kapayalım. Yaşadığımız mekanları sık sık havalandıralım. Dinimizin haram kıldığı ve bedenimizi hastalıklara açık hale getiren sigara, alkol, uyuşturucu ve benzeri zararlı maddelerden uzak duralım."

Ali Erbaş'ın hutbe konusu koronavirüs ve temizlik oldu

Zaman zaman sağlığın kıymetinin bilinmediğini ve sıhhatli bir bedene sahip olmanın değerinin ancak kaybettikten sonra anlaşıldığını anlatan Erbaş, "Oysa temiz yaşamak ve sağlığımızı korumak öncelikle bizim görevimizdir. Yüce Rabbim, başta ülkemiz ve İslam beldeleri olmak üzere tüm insanlığı salgın hastalıklardan, bela ve musibetlerden muhafaza buyursun." ifadelerini kullandı.

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