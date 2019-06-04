Ali İhsan Yavuz'a göre Binali Yıldırım mağdur edildi

31 Mart'ta yapılan İstanbul seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesiyle Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında yeni bir tartışma başlamıştı.

Yıldırım da İmamoğlu da YSK'nın kararıyla "mağdur" olan tarafın kendisi olduğunu halka anlatmaya başladı.

Son dönemde Binali Yıldırım bu dili kullanmaktan vazgeçti. Öyle ki katıldığı son canlı yayında esas mağdurun millet olduğunu dile getirdi.

"MAĞDUR NE RAKİBİM NE BEN; MAĞDUR İSTANBULLUDUR"

Binali Yıldırım, "Esasında bu seçimin mağduru 8.5 milyon oy veren İstanbulludur. Mağduriyet algısı, tabii insanlar bize, bizim temasta olduğumuz insanlar genellikle bu konuları anlatınca yaşananların insanın içine sinmediğini kabul ediyorlar. Mağdur ne rakibim ne ben; birinci derecede mağdur İstanbulludur." ifadelerini kullandı.

AK Parti adayı Yıldırım'ın söylemini değiştirmesine rağmen bu dili kullanmakta kararlı olan biri var: Ali İhsan Yavuz.

"İKİ ADAY ARASINDA MAĞDUR EDİLEN BİNALİ BEY"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Mağdur edilen iki aday anlamında konuşulacaksa mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz. İstanbul seçmeni bir anlamda iradesini sandığa yansıttı ama sandıktan çıkan irade, o gerçek iradeye uygun düşmedi, yani manipüle edildi, yok sayıldı ya da iç edildi. Millet bunu fark etmiş ve bu sefer sanki kendisini mağdur edenlerden hesap soracak gibi duruyor. İnşallah da soracak." ifadelerini kullandı.