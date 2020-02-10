Güngören Abdurrahman Nazif Gürman Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Merter Metro istasyonu ve otobüs durağının yanında İBB ekipleri tarafından bir büfe kuruldu.

GÜNGÖREN BELEDİYESİ KALDIRILSIN DEDİ

Güngören Belediyesi zabıta ekipleri encümen kararı olmadığı ve herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği gerekçesiyle büfeyi kaldırmak istedi.

İBB ZABITALARI NÖBET TUTTU

İBB tarafından büfenin başında beklemek için görevlendirilen zabıta ekipleri ile büfeyi kaldırmak için gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi.

ALİ KIDIK'IN BÜFE TEZGAHI

Büfe bilmecesinde oklar Airporthaber.com'un sahibi olan İYİ Parti İBB Meclis üyesi Ali Kıdık'a döndü.

Ortaya çıkan belgelere göre; büfenin sahibi olarak gösterilen şirket, Ali Kıdık'ın kurduğu Airporthaber.com'un bir çalışanına ait.

Ali Kıdık'ın büfe oyunu VİDEO

ÇALIŞANINA PARAVAN ŞİRKET KURDURDU

27 Ocak 2020'de kurulan şirketin adresi ile Ali Kıdık'ın sahibi olduğu şirketin adresi de aynı. Bina ya da plaza benzerliği gibi de bir tesadüf söz konusu değil.

Kurulan paravan şirket ile Ali Kıdık'ın şirketinin adresinde kapı numaraları bile aynı.

ADINI, YAZILARINI SİLDİ...

Skandalın patlak vermesinin ardından Ali Kıdık söz konusu çalışanının adını künyeden çıkardı, köşe yazılarını sildirdi.

Ancak gerçekler ortada.

Konuyla ilgili detayları Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, İBB Meclisi'nde anlattı.

GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANI TEK TEK DEŞİFRE ETTİ

Demir, "Bu şirketin sahibi Fatih Akdeniz. Fatih Akdeniz, şirketinin adresini Halkalı'de kurmuş. Aynı zamanda AK Medya'nın adresi de bu adresle birebir aynı. Aynı plazada demiyorum, numarasına kadar aynı. Peki bu şirketin sahibi kim? AK Medya'nın sahibi İYİ Parti İBB Meclis üyesi Ali Kıdık. Fatih Akdeniz, AK Medya'ya ait olan airporthaber'de de yazarlık yapıyor.

PEŞKEŞ ARIYORSANIZ...

Buradan sesleniyorum, eğer siz peşkeşi arıyorsanız işte bakacağınız yer burasıdır" dedi.

AK Partili başkanın bu sözleri, Meclis'te uzun süre alkışlandı.

İBB SESSİZ, İYİ PARTİ SESSİZ

Ali Kıdık, İstanbul'un en işlek noktalarına belediyedeki konumunu kullanarak büfeler yerleştirmeyi planlıyordu.

İYİ Partili Ali Kıdık'ın bu oyunlarına ilişkin partiden henüz bir değerlendirme gelmedi.

İŞTE ALİ KIDIK'IN OYUNUNU ORTAYA ÇIKARAN GÖRSELLER