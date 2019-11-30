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Ali Kılıç'ın paylaştığı fotoğraf CHP'lileri kızdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen samimi fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP'liler tarafından linç edildi.

Haber Merkezi | 30.11.2019 - 10:00..
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Ali Kılıç'ın paylaştığı fotoğraf CHP'lileri kızdırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temel atma törenine katıldı. Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç da törene katılanlar arasında yer aldı.

SAMİMİ FOTOĞRAF CHP'LİLERİ KIZDIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayarak kısa bir süre sohbet eden Kılıç, bu sırada çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Oldukça samimi bir şekilde Erdoğan'ın elini sıkan CHP'li Kılıç, fotoğraf nedeniyle CHP'lilerin hedefi haline geldi.

Ali Kılıç, tepkiler üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Ali Kılıç'ın paylaştığı fotoğraf CHP'lileri kızdırdı

Ali Kılıç'ın paylaştığı fotoğraf CHP'lileri kızdırdı

Ali Kılıç'ın paylaştığı fotoğraf CHP'lileri kızdırdı

Ali Kılıç'ın paylaştığı fotoğraf CHP'lileri kızdırdı

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