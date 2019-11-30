1 Park halindeki otomobilin egzozunu tıkadı Silivri’de kimliği belirsiz bir kişi, sitede park halinde olan otomobilin egzozunu sünger parçaları ve eski çoraplarla tıkadı. Araç sahibi işe giderken fark etti.

2 Galatasaray, Onyekuru transferini bitirdi Galatasaray, Onyekuru'yu 1.5 yıllığına kiralıyor. Monaco ile anlaşan sarı-kırmızılı ekip, Nijeryalı isme devre arasında imzayı attıracak.

3 Hindistan, Ay'a inerken kaybolan araçla ilgili açıklama yaptı Hindistan'ın Ay'a gönderilen ve inişe dakikalar kala bağlantısı kopan Vikram modülü ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

4 Akılalmaz şekilde örülen duvarı yıktı Esenler Otogarı'nda bir turizm firmasının 4 peronundan ikisini duvar örerek bölmesinden yaklaşık 5 ay sonra firmanın kadın müdürü, çekiçle duvarı yıktı. Yıkım sırasında kargaşa çıktı.

5 Ali Kılıç'ın paylaştığı fotoğraf CHP'lileri kızdırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen samimi fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP'liler tarafından linç edildi.

6 Samsung Galaxy Note 10 Lite’ın bazı özellikleri belli oldu Samsung’un üzerinde çalıştığı daha ucuz Note 10 modeli olan Galaxy Note 10 Lite hakkında, ortaya çıkan yeni bilgileri derledik.