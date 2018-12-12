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Ali Nesin'den yatılı lise projesi

Metematik Köyü projesi ile eğitim sistemine yeni bir soluk getiren Prf. Ali Nesin, şimdi de yatılı lise kurmak için harekete geçti.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 09:30..
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölüm Başkan Vekili Prof. Ali Nesin, İzmir Şirince'ye 2007 yılında Matematik Köyü kurmuştu.

Türkiye'de eğitim sistemine yeni bir soluk getiren projesi ile uluslararası ödüller de alan Nesin'in yeni projesi ise yatılı bir lise. Ali Nesin, maliyetin 5-6 milyon lirayı bulacağını söyledi.

ADRES YİNE ŞİRİNCE OLACAK

"Eğitim hakkındaki düşüncelerimizi değiştirebilecek bir proje peşindeyiz" diyen Nesin, yatılı lisenin adresi olarak yine Şirince'yi verdi.

ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK

Ali Nesin, "Şimdiye kadar görülmemiş bir proje. Üst düzey bir okul ve elit tipi eğitim olacak. Özel okul ama kar amacı gütmeyecek, öğrencilerimize burs imkanı vereceğiz. Onlar da okulun günlük işlerinde çalışacak. Tam donanımlı gençler mezun etme niyetindeyiz. Hazırlık dahil 5 sınıf, her sınıftan ikişer şube, her şubesi 24 öğrenci, yani yaklaşık 250 öğrencili bir okul. Öğrencilerimizi akademik başarılarına göre seçeceğiz" dedi.

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