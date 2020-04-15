Alibaba kurucusu Jack Ma, Çin'in en etkili iş insanı seçildi

Fortune China, 2020 yılında Çin'in en etkili 50 iş liderini seçtiği bir liste yayınladı. Alibaba kurucusu Jack Ma, en etkili iş liderleri listesinde ilk sırada yer aldı.

Son yıllarda hızla atağa geçerek rakiplerini geride bırakan Çinli Huawei şirketinin kurucusu Ren Zhengfei ise en etkili ikinci lider seçildi.

2003 yılında Shenzhen'de kurulan ve Çin'in en büyük otomotiv şirketlerinden biri haline gelen BYD Auto'nun yönetim kurulu başkanı Wang Chuanfu ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

Fotoğraf: Alibaba'nın kurucusu Jack Ma

DİĞER TEKNOLOJİ LİDERLERİ

Listenin ilk 10 sırasında yer alan teknoloji şirketi kurucularına baktığımızda, Tencent'in CEO'su Pony Ma Huateng'in dördüncü, TikTok'un kurucusu ByteDance'ın kurucusu Zhang Yiming'in ise beşinci sırada yer aldığını görüyoruz.

Bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun ise dokuzuncu sırada kendine yer buldu.

Fotoğraf: Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei

Listeyi hazırlayan Fortune China, listedeki liderlerin değerinin sadece şirketlerinin başarısına değil, kriz ve yeni bir yön bulma yeteneği ile de bağlantılı olduğunu söylüyor.