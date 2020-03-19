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Alibaba'nın kurucusu Avrupa'ya 2 milyon maske bağışladı

Çinli milyarder ve Alibaba kurucu ortağı Jack Ma, Avrupa'da kullanılmak üzere 2 milyon maske bağışladığını açıkladı.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 09:05..
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Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, koronavirüs nedeniyle artan maske talebini karşılayabilmek için Avrupa ülkelerine 2 milyon maske bağışlama kararı aldı.

2 milyon maskenin 500 binlik ilk kısmını taşıyan kargo uçağı, geçtiğimiz günlerde Belçika'nın Liege havaalanına iniş yaptı. Maskenin yanı sıra test kitleri ve diğer sağlık malzemeleri bulunan kargolar, buradan İtalya'ya gönderilecek.

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Maske ve diğer malzemelerin geri kalan kısmı, birkaç gün içinde yine Liege Havaalanı'na gönderilecek.

Alibaba kurucusu Jack Ma, koronavirüs ile mücadele etmek için bütün ülkelerin iş birliği içerisinde olması gerektiğini belirtti.

Instagram: @eshteknoloji

Alibaba'nın kurucusu Avrupa'ya 2 milyon maske bağışladı

Alibaba'nın kurucusu Avrupa'ya 2 milyon maske bağışladı

Alibaba'nın kurucusu Avrupa'ya 2 milyon maske bağışladı

Alibaba'nın kurucusu Avrupa'ya 2 milyon maske bağışladıAlibaba'nın kurucusu Avrupa'ya 2 milyon maske bağışladıAlibaba'nın kurucusu Avrupa'ya 2 milyon maske bağışladı

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