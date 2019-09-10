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Alibaba'nın kurucusu Jack Ma istifa etti

Çin'in en büyük e-ticaret sitesinin kurucu ortağı olan Çinli girişimcinin görevini, Daniel Zhang'ın üstleneceği açıklandı.

Detay Haber | 10.09.2019 - 17:28..
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Alibaba'nın kurucusu Çinli işletmeci Jack Ma, istifa etti

40 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Çin'in en büyük e-ticaret sitesi olan Alibaba'nın kurucu ortağı Jack Ma, 1999'dan günümüze dek, teknoloji dünyasındaki atılımları sayesinde yaklaşık 40 milyar dolarlık servetin sahibi oldu.

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma istifa etti

1999'DA ALİBABA'YI KURMUŞTU

Çinli girişimci, geçen sene yaptığı açıklamada, emekli olup öğretmenlik yapacağını açıklamıştı. Ma, 6 yıl önce Alibaba'nın CEO'su olmaktan vazgeçmiş ve görevi devretmişti. 1995'te yaptığı Amerika seyahati sırasında internetle tanışan Jack Ma, 1999 yılında Çin'e dönerek Alibaba'yı kurmuştu.

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma istifa etti

EN ZENGİNLER LİSTESİNDE İLK SIRADAYDI

Eski bir İngilizce öğretmeni olan Jack Ma, geçen sene Şangay merkezli Hurun araştırma şirketinin yayınladığı en zenginler listesinde, 270 milyar yuan kişisel servetiyle birinci sırada yer almıştı.

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