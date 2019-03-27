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Alina Boz'un parmağındaki yüzük dikkat çekti

Alina Boz, 1 yıldır Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le aşk yaşıyor.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 06:53..
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TRT 1'de yayınlanan 'Elimi Bırakma'nın güzel oyuncusu Alina Boz ile aynı dizide rol alan Seray Gözler, geçen gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Alina Boz'un parmağındaki yüzük dikkat çekti

MİTHAT YÜZÜĞÜ TAKTI

Uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan güzel oyuncu Alina Boz'un parmağındaki alyans yüzüğü, kafalarda soru işareti bıraktı.

ANNELER TANIŞTI

1 yıldır birlikte olan ikilinin arasında 17 yaş fark var. Mithatcan Özer 37 yaşında. Alina Boz ise 20. Ünlü çiftin geçen günlerde annelerini tanıştırdığı iddia edilmişti.

Alina Boz'un parmağındaki yüzük dikkat çekti

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