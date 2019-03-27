1 Emax araştırma anket açıkladı Millet İttifakı'nın iddialı olduğu 8 büyükşehirde oylar birbirine yakın olsa da sadece İzmir'de CHP adayı önde görünüyor.

2 Almanya'da Müslümanları yönlendirme çabası Kendi İslamın yaratmak isteyen Alman devleti, imamlara eğitim vererek Türkiye ve diğer ülkelerle olan bağını koparmayı planlıyor.

3 Alina Boz'un parmağındaki yüzük dikkat çekti Alina Boz, 1 yıldır Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le aşk yaşıyor.

4 Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 1 şehit Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

5 Picasso’nun çalınan tablosu ortaya çıktı Picasso’nun 20 yıl önce çalınan 25 milyon euro değerindeki tablosu, sanat camiasında ‘Indiana Jones’ olarak tanınan dedektif tarafından bulundu.

6 Haliç Köprüsü’nde zincirleme kaza Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otobüs birbirine girdi. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, otobüs içerisinde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.