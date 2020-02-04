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Alişan: Çok pişmanım

Ünlü şarkıcı Alişan, Demet Akalın'la yıllardır küs olduğu için pişman olduğunu yazdı.

Haber Merkezi | 04.02.2020 - 10:33..
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Alişan, bir dönem küs olduğu Demet Akalın'ın kızı Hira'nın kendi oğluna sarılmış fotoğrafını, sosyal medya hesabından paylaştı.

Alişan: Çok pişmanım

İşte dikkat çekici satırlar yazan Alişan'ın, o paylaşımı:

"ANNEN BENİ MAHCUP ETTİ"

“Allah'ın bize en büyük nimetleri evlatlar…Yarın ilk kez Hira'nın yeni yaşını birlikte kutlayacağız.. Doğduğu an yanında olmam gerekirdi ama ben saçma bir gururla ve kızgınlıkla yanında olamadığım için pişmanım. Oysa ki annen benim çocuğum olduğunda beni mahçup etti. Şimdi sana söz veriyorum. Ne zaman ihtiyacın olursa dayın yanında olucak. Sağlıkla büyü ve inşallah biz gelin olduğun günleri de hep birlikte görelim. Doğum günün kutlu olsun güzel Hira. Annenle,babanla ve sevdiklerinle nice güzel yaşların olsun”

"BEN TEK ÇOCUKTA KALAYIM"

Şarkıcı Demet Akalın da bir dönem küs olduğu Alişan’ın paylaştığı satırlar üzerine şu ifadeleri kullandı: “Canım kardeşim, dert ortağım kardeşler arasında olmaz kırgınlık… İnşallah sağlık versin hepimizin tüm evlatlarımıza, sen gerçi büyüteceksin aileyi ben tekte kalayım kanki ya”

Alişan: Çok pişmanım

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