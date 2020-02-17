Alişan, doğum günü için 200 bin TL harcadı

Şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol, 1 yaşına giren oğulları Burak için evlendikleri otelde, 200 bin TL’lik bir doğum günü partisi düzenledi.

Çift sahneye çıkarak, oğulları için yaptıkları şarkıyı seslendirdi. Partiye, Demet Akalın’ın hediyesi damga vurdu.

DEMET YİNE HEDİYESİYLE KONUŞULDU

Popçu, yeğenim dediği Burak’a onubiryerde takmakla kalmadı. Dadısı Maria’ya, tektaş armağan etti. Şaşıran Maria, Demet’e defalarca teşekkür etti.

Alişan, oğlunun doğum günü için özel bir hazırlık yaptırdı. Mickey Mouse’lu oyun alanları, kaydırak, langırt, boğa güreşi ve animatörleri görenler, gözlerine inanamadı. Davetliler tarafından, “Alişan oğluna değil, kendine parti düzenlemiş” diye espri yapıldı.