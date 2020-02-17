taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0428
Euro
6.5552
Altın
1580.51
Borsa
120784.05
Gram Altın
307.282
Bitcoin
60424.29

Alişan, doğum günü için 200 bin TL harcadı

Alişan ve eşi Buse Varol, oğulları Burak'ın birinci yaşını kutladı.

Haber Merkezi | 17.02.2020 - 11:36..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol, 1 yaşına giren oğulları Burak için evlendikleri otelde, 200 bin TL’lik bir doğum günü partisi düzenledi.

Çift sahneye çıkarak, oğulları için yaptıkları şarkıyı seslendirdi. Partiye, Demet Akalın’ın hediyesi damga vurdu.

Alişan, doğum günü için 200 bin TL harcadı

DEMET YİNE HEDİYESİYLE KONUŞULDU

Popçu, yeğenim dediği Burak’a onubiryerde takmakla kalmadı. Dadısı Maria’ya, tektaş armağan etti. Şaşıran Maria, Demet’e defalarca teşekkür etti.

Alişan, oğlunun doğum günü için özel bir hazırlık yaptırdı. Mickey Mouse’lu oyun alanları, kaydırak, langırt, boğa güreşi ve animatörleri görenler, gözlerine inanamadı. Davetliler tarafından, “Alişan oğluna değil, kendine parti düzenlemiş” diye espri yapıldı.

Alişan, doğum günü için 200 bin TL harcadı

İlginizi Çekebilir
Burcu Esmersoy zor günlerini anlattı
Babasının kendisini hortumla dövdüğünü itiraf eden Esmersoy, "Bir baba nasıl olması gerekiyor bilmiyorum." dedi.
Tülin Şahin, bebeğiyle podyumda
Ünlü manken Tülin Şahin, kızı Siena Leyla ile podyuma çıktı.
Bülent Ersoy: Sevgililer Günü'nde yorgana sarıldım
Bülent Ersoy, bu sene de Sevgililer Günü'nde yalnız olduğunu söyledi.
Zehra Çilingiroğlu'nun Sevgililer Günü
Uzatmalı aşkı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Sevgililer Günü yemeğine çıkan Zehra Çilingiroğlu'nun, keyfi yoktu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
37 ilde PKK operasyonunun bilançosu
37 ilde PKK operasyonunun bilançosu
172
Kadir Şeker'in soruşturmasında sona geliniyor
Kadir Şeker'in soruşturmasında sona geliniyor
222
ABD Başkanı Trump, Daytona 500 yarışlarının startını verdi
ABD Başkanı Trump, Daytona 500 yarışlarının startını verdi
14
Caroline Yilmaz: Serdar Ortaç’ın tipi enterasan
Caroline Yilmaz: Serdar Ortaç’ın tipi enterasan
24
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1775'e çıktı
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1775'e çıktı
53
Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması
Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması
31
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir