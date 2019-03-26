Alişan'dan eşi Buse Varol'a sürpriz doğum günü partisi

Alişan, eşi Buse Varol'un 29'ncu yaş günü için bir otelde parti düzenledi.

Çok sayıda ünlü ismin de katıldığı parti sonrası Varol, sosyal medya hesabı üzerinden eşi ve oğluyla fotoğrafını paylaşarak Alişan'a, şu sözlerle teşekkür etti:

"Hayatımın en güzel yaşı... Yol arkadaşım, ruh eşim, kalp ortağım, aşkım, canımın içi kocacığım, güzel kalplim, evimin direği, gözümün nuru... Diğer yanımda canımın parçası, nefesim oğlum ikinizi de çok seviyorum. Harika bir yaş oldu benim için.





Tek dileğim sağlıkla beraber yaşlanmak sizinle... Çok kalabalıktık. Gelen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Mutluluğumu paylaştınız benimle... Bugün gelen mesajlara, aramalara da tekrar teşekkür ederim, ne güzel insanlar biriktirmişim. Hoşgeldin 29."