Alışveriş yaparken marketin ortasına tuvaletini yaptı

Sakarya'nın Karasu ilçesi Merkez Plaj Caddesi'ndeki markete alışveriş yapmak için gelen kişi, bir süre reyonlar arasında gezdi.

Ardından kasaya ilerleyen kişi marketin ortasına tuvaletini yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ismi öğrenilemeyen kişinin ilk önce standın arkasına geçtiği ardından yürürken dışkısını yaptığı görülüyor.

KASİYER UYARINCA AYAĞIYLA İTİYOR

Ayrıca, kasiyerin durumu fark edip kendisini uyarmasına aldırış etmeyen kişinin ayağıyla kakasını tezgahın altına itmeye çalışıp ardından marketten çıkması da dikkat çekti.