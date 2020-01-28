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Alkol almadığını kanıtlayınca cezadan kurtuldu

Isparta'da trafik uygulamasında durdurulan sürücüye, alkolmetreyle yapılan ölçüm sonrası kesilen ceza, mahkemeye kadar gitti. Alkollü olmadığını kanıtlayan sürücünün cezası iptal edildi.

DHA | 28.01.2020 - 08:57..
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Isparta Bahçelievler Mahallesi'nde bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışan 45 yaşındaki Mehmet Altun'un kullandığı otomobil, saat 02.45 sıralarında trafik polislerince kontrol noktasında durduruldu.

Alkolmetreyle yapılan ölçümde Mehmet Altun'a 0.73 promil alkollü olduğu gerekçesiyle bin 128 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

ALKOL TESTİNE GİRDİ, İTİRAZA KOŞTU

Sonrasında olay yerine çağırdığı bir arkadaşının direksiyonuna geçtiği aynı araçla Isparta Şehir Hastanesi'ne giden Mehmet Altun, alkol testi yaptırdı. Testte kanındaki alkol miktarının '0' olduğu yönünde rapor verilen Altun, aynı günün sabahı Isparta 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne idari para cezası ile sürücü belgesine el konulması kararına itiraz etti.

Alkol almadığını kanıtlayınca cezadan kurtuldu

MAHKEMENİN AÇIKLAMASI

Mahkemenin 22 Ocak tarihinde verdiği kararda, "Kandaki alkol durumuna dair Isparta Şehir Hastanesi laboratuvar sonucu eklendiği, laboratuvar sonuç raporunda itiraz edenin '0' promil alkollü olduğunun tespit edildiği, alkolmetre ölçümünün 14 Ocak 2020 tarihinde saat 02.45'te yapıldığı, Isparta Şehir Hastanesi laboratuvarında kan alımının ise 45 dakika sonra saat 03.30'da yapıldığı, alkolmetreyle ilk ölçüm saatinden sonra sağlık kuruluşunda yapılan ölçüm saatine kadar geçen süre için her bir saatte 0,15 promil eklenerek, trafik kontrolü anındaki alkol oranının saptanması gerektiği, bu durumda arada 45 dakika olduğu göz önünde bulundurulduğunda itiraz edenin trafik kontrolü anında 0,11 + 0,01= 0,12 promil alkollü olduğu, bu oranın da Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinde belirlenen sınırların altında kaldığı anlaşılmış olup, sağlık kuruluşunda laboratuvarda yapılan ölçümün daha bilimsel ve doğru olduğu kabul edilerek itiraz edenin itirazı yerinde görülmektedir." denildi.

CEZA İPTAL EDİLDİ

Kararla birlikte, idari para cezası tutanağı ve sürücü belgesine el koyma tutanağının iptaline, idari para cezasının kaldırılmasına ve sürücü belgesinin iadesine karar verildi.

Alkol almadığını kanıtlayınca cezadan kurtuldu

"EHLİYETİME KAVUŞTUM, MUTLUYUM"

Kararın ardından ehliyetine kavuşan ve cezası iptal edilen Mehmet Altun, "Cezayı yedikten sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne giderek kan tahlili yaptırdım. Rapor sonucu ile mahkemeye başvurduk. Ve yaklaşık 10 gün gibi bir sürede de mahkeme cezamı iptal etti. Ehliyetime kavuştum, mutluyum." dedi.

"KAN TAHLİLİ YAPTIRMALARINI ÖNERİYORUM"

Sürücülere de uyarıda bulunan Mehmet Altun, "Alkol kullanmadığı halde ceza yiyen sürücülere, hiç vakit kaybetmeden en yakın hastaneye giderek kan tahlili yaptırmalarını öneriyorum. Bizim başımıza geldi, diğer insanların başına gelmesin." diye konuştu.

Alkol almadığını kanıtlayınca cezadan kurtuldu

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