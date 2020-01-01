Alkol komasına giren diş hekimi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde yaşayan harita mühendisi Berkay T. (30), yeni yıl kutlaması için arkadaşlarını evine davet etti.

Grup, gece boyunca alkol aldı. Sabah uyandıklarında Betül K., Süleyman Ali Y. ve Kaan Y.'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Betül K'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bilinçleri kapalı olan Süleyman Ali Y. ve Kaan Y. ise ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMLARI AĞIR

Alkol komasına girdikleri değerlendirilen Süleyman Ali Y. ve Kaan Y.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Savcının incelemesinin ardından Karaayvaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan diğer 3 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İÇTİKLERİ İÇKİLER SAHTE DEĞİL

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere evden gıda ve içeceklerden numune aldı. Yapılan bandrol kontrollerinde tüketilen alkollü ürünlerin kaçak ve sahte olmadığı, kurumsal marketlerden alındıkları belirlendi.





















