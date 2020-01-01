taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9473
Euro
6.6693
Altın
1517.32
Borsa
114424.96
Gram Altın
290.171
Bitcoin
43023.74

Alkol komasına giren diş hekimi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yılbaşı kutlamasında aşırı alkol alıp, komaya giren 3 arkadaştan 1'i öldü, 2'si tedavi altına alındı.

DHA | 01.01.2020 - 14:15..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde yaşayan harita mühendisi Berkay T. (30), yeni yıl kutlaması için arkadaşlarını evine davet etti.

Grup, gece boyunca alkol aldı. Sabah uyandıklarında Betül K., Süleyman Ali Y. ve Kaan Y.'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide -3

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Betül K'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bilinçleri kapalı olan Süleyman Ali Y. ve Kaan Y. ise ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide -5

DURUMLARI AĞIR

Alkol komasına girdikleri değerlendirilen Süleyman Ali Y. ve Kaan Y.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Savcının incelemesinin ardından Karaayvaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan diğer 3 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide -8

İÇTİKLERİ İÇKİLER SAHTE DEĞİL

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere evden gıda ve içeceklerden numune aldı. Yapılan bandrol kontrollerinde tüketilen alkollü ürünlerin kaçak ve sahte olmadığı, kurumsal marketlerden alındıkları belirlendi.

Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide -2

Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide -4

Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide -6

Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide -7

Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide -9

Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide -10

İlginizi Çekebilir
Haluk Levent'ten küçük hayranlarına konser
Haluk Levent, hastanede tedavi olan küçük hayranları Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi.
Ünlülerden 2020 paylaşımları
Magazin dünyasının önde gelen isimleri, 2020'ye aileleriyle girmeyi tercih etti.
Yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı
İstanbul'da yeni yılın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 10 seviyesinde seyrediyor.
O Ses Türkiye Yılbaşı'na Max Kruse damga vurdu
Fenerbahçeli futbolcu, Hadise'nin davet etmesi üzerine Belçika'ya gidebileceğini dile getirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
O Ses Türkiye Yılbaşı'na Max Kruse damga vurdu

O Ses Türkiye Yılbaşı'na Max Kruse damga vurdu

55
Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

503
Ordu'da yeni yılın ilk bebeğinin adı Ceren oldu

Ordu'da yeni yılın ilk bebeğinin adı Ceren oldu

18
Serenay Sarıkaya'dan kıskandıran performans

Serenay Sarıkaya'dan kıskandıran performans

75
Burak Yılmaz eski eşiyle barıştı

Burak Yılmaz eski eşiyle barıştı

32
Ankara'da yangın: 4 ölü

Ankara'da yangın: 4 ölü

17
Türkiye genelinde yeni yıl kutlamaları

Türkiye genelinde yeni yıl kutlamaları

264
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir