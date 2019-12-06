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Alkol komasına giren kadını çekirdek yiyerek izlediler

Büyükçekmece’de alkol komasına giren kadını evden çıkarmak için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Kadının kurtarılma çalışması sırasında bazı vatandaşlar çekirdek çitledi.

İHA | 06.12.2019 - 09:24..
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Dizdariye Mahallesi’nde aşırı derecede alkol tüketen komşularından haber alamayan vatandaşlar, eve girmeye çalışınca kapının kilitli olduğunu fark etti.

Kadının evde hayati tehlikesi bulunduğunu düşünen komşuları ve yakınları; polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Alkol komasına giren kadını çekirdek yiyerek izlediler

İTFAİYE ÇIKMAZ VE DAR SOKAĞA GİREMEDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkmaz ve dar olan sokağa giremedi. Seyyar merdiven ile birinci katta bulunan eve giren itfaiye ekipleri, kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Alkol komasına giren kadını çekirdek yiyerek izlediler

ÇEKİRDEK YİYEREK İZLEDİLER

Bilinci kapalı olan ve alkol komasına girdiği değerlendirilen kadın, hastaneye kaldırıldı. Kadının kurtarılma çalışmaları sırasında sesleri duyan mahalleli sokağa dökülürken, bazı vatandaşların olayı çekirdek yiyerek izlediği görüldü.

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