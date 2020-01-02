Alkol komasından ölen diş hekimi defnedildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde yılbaşı nedeniyle arkadaşlarıyla bir araya geldiği B.T.'nin evinde yaşamını yitiren diş hekimi Betül Karaayvaz'ın (26) cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından Karahasanlı Mahallesi'ndeki Hilal Camisi'ne getirildi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Karaayvaz'ın ailesi ve yakınları ile iş arkadaşları katıldı.
DEFNEDİLDİ
Tabutunun üzerine yazma örtülen Karaayvaz'ın cenazesi, namazın ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.
BİR KİŞİNİN YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Öte yandan, aynı gün hastaneye kaldırılan S.A.Y.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği, K.Y.'nin normal servise alındığı öğrenildi.
UYUŞTURUCU TESPİT EDİLEMEDİ
Olay sonrası Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde evde tüketilen alkollü ürünlerin sahte ya da kaçak olmadığı belirlenirken, uyuşturucu madde de tespit edilemedi. Sağlık ekipleri, olayın alkol komasına bağlı gerçekleştiği yönünde değerlendirme yaptı.