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Alkol komasından ölen diş hekimi defnedildi

Yılbaşı gecesi hayatını kaybeden 26 yaşındaki diş hekimi kadının cenazesi, toprağa verildi.

AA | 02.01.2020 - 16:24..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde yılbaşı nedeniyle arkadaşlarıyla bir araya geldiği B.T.'nin evinde yaşamını yitiren diş hekimi Betül Karaayvaz'ın (26) cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından Karahasanlı Mahallesi'ndeki Hilal Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Karaayvaz'ın ailesi ve yakınları ile iş arkadaşları katıldı.

Alkol komasından ölen diş hekimi defnedildi

DEFNEDİLDİ

Tabutunun üzerine yazma örtülen Karaayvaz'ın cenazesi, namazın ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Alkol komasından ölen diş hekimi defnedildi

BİR KİŞİNİN YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan, aynı gün hastaneye kaldırılan S.A.Y.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği, K.Y.'nin normal servise alındığı öğrenildi.

Alkol komasından ölen diş hekimi defnedildi

UYUŞTURUCU TESPİT EDİLEMEDİ

Olay sonrası Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde evde tüketilen alkollü ürünlerin sahte ya da kaçak olmadığı belirlenirken, uyuşturucu madde de tespit edilemedi. Sağlık ekipleri, olayın alkol komasına bağlı gerçekleştiği yönünde değerlendirme yaptı.

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