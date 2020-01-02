1 Uyuşturucu satıcısı anne ve oğlu yakalandı Alanya ilçesinde, evde bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanıp, gözaltına alınan Şehriban D. (46) ile oğlu Tolga D. (26), mahkemece tutuklandı.

2 Fransa'nın tarihinde bir rekor: En uzun grev Macron başkanlık koltuğuna oturduğu günden bugüne Fransızlar, eylem ve grev için sokakları karıştırdı. Son grevler ise ülke tarihinin en uzun grevleri olarak tarihe geçti.

3 Kılıçdaroğlu Libya tezkeresine türküyle karşı çıktı Türk askerinin Libya'ya gönderilmesine karşı olan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sabahat Akkiraz'ın Yemen Bizim Neyimize türküsünü paylaştı.

4 Yavru kuzu oyuncak kamyon yardımıyla beslenmeye başladı Manisa'da besici olan Kılıç Kaya, ayağa kalkamayan kuzusunun dik durabilmesini sağlayıp beslenebilmesi için kendince bir çözüm üretti.

5 Alkol komasından ölen diş hekimi defnedildi Yılbaşı gecesi hayatını kaybeden 26 yaşındaki diş hekimi kadının cenazesi, toprağa verildi.

6 Sinoz Kozmetik ile güzellik üzerine konuştuk Doğanın zengin özlerini teknolojiyle birleştirerek cilt bakımında fark yaratan markanın Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekçi ile Sinoz bakım ürünleri hakkında konuştuk…