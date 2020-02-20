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Alkol kullanımında düşüş yaşandı

Alkol kullanımını düşürmek için yapılan önlemler etkisini gösterdi. Bu önlemlerin başında ise fiyat artışları yer aldı.

Haber Merkezi | 20.02.2020 - 10:38..
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Sigara ve alkol tüketimini düşürmek için uygulanan zamlar etkisini göstermeye başladı.

Vergi artışları, satış yasaklar nedeniyle Türkiye’de alkollü içki tüketimi düşüyor. Açıklanan verilere göre, son bir yılda alkol tüketimi 90 milyon litre düştü.

RAKI TÜKETİMİ DÜŞTÜ

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, rakı üretimi ve tüketimi 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 29 geriledi.

2018’de iç piyasaya arz edilen toplam rakı miktarı 35 milyon 934 bin litre iken bu miktar 2019’da 27 milyon 763 bin litreye geriledi

Son 9 yılda ise iç piyasada rakı tüketiminde 21 milyon litrelik düşüş yaşandı. İçeride tüketim azalması ihracata da yansıdı.

Tanıtım ve reklam yasaklarının da etkisiyle rakı ihracatı 2018’de 4 milyon 61 bin litre seviyesinden geçen yıl 3 milyon 491 litreye geriledi.

Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona indi HABERİ

Alkol kullanımında düşüş yaşandı

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