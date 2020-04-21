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Alkol zehirlenmesi nedir

Aşırı derecede alkol tüketimi sonucu oluşur. Sahte içkiden de zehirlenme durumu meydana gelebilir.

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Alkol zehirlenmesi nedir

Vücudun kaldırabileceği miktardan daha fazla alkol tüketme sonucu, sarhoşluk halidir.

Alkol karbon, oksijen ve hidrojen atomların birleşmesinden oluşur. ”Alkoller” farklı karbon sayılarına göre etil, metil, izopropanol, fenol gibi isimlerle geniş bir gruba ayrılır.

Alkol zehirlenmesi nedir

Fazla miktarda alkol tüketimi sonucu alınan alkol kana karışır ve beyne gider.

Beyinde bulunan iki sinir ucundaki bağlantıyı sağlayan kimyasal maddeyi (Nörotransmitter) etkileyerek, hareket, konuşma bozukluğu, saldırganlık gibi durumlar ortaya çıkarır.

Alkol düzeyi ne kadar artarsa, boğazda yanma ve vücut ısısı da bir o kadar yükselebilir.

Alkol zehirlenmesi nedir

ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ

Bağırarak konuşmak,

Yüzde kızarıklık,

Nöbet geçirme,

Denge sağlayamamak,

Alkol zehirlenmesi nedir

Agresif davranmak,

Baş dönmesi ve baş ağrısı,

Derin uyku hali (komaya girmek).

Alkol tüketiminin aşırı olduğu durumlarda, alkol almadan önce bir bardak süt içilmelidir.

Alkol zehirlenmesi nedir

Alkol ile birlikte kuruyemiş tüketimi de tıbbi açıdan önemlidir.

Aşırı alkol tüketimi bağımlılık derecesine dönüşebilir.

Uzman doktorlar alkol bağımlılığını bir beyin hastalığı olarak değerlendirir.

METANOL ALKOL

Körlüğe ve ölüme neden olabilir.

Cilt bozukluğu oluşturur.

Etil alkol içildiği zaman kusma yoluyla şikâyetler geçirilebilir, fakat metanol alkol de durum ileri düzeyde olabilir.

Kişi zehirlenme yaşadığında acilen doktora gitmelidir.

Alkol zehirlenmesi nedir

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