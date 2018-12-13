Ereğli ilçesinde yaşanan olayda karşıdan geçen yaşlı kadına çarpan Recep A., kazayı eşinin yaptığını söyledi.

ALKÖLLÜ KOCASININ SUÇUNU ÜSTLENDİ

Trafik polislerine eşinin söylediği doğrultuda ifade veren kadın sorgulanırken tökezleyince, asıl suçlu Recep A araya girip sözde olayı kendi gözünden anlatmaya başladı.

Kazayı kadının üstlendiğini anlayan polisler gerçekleri itiraf ettirmek için daha detaylı bir sorgulama gerçekleştirerek, üst üste sorular sormaya başladı

Bunun üzerine Recep A., söze girerek kafasında kurguladığı olay anını polislere aktarma çabasına girdi.

"BAYAN OLDUĞU İÇİN HEYECAN VAR HATIRLAMIYOR"

Polislerin sürücü ile konuşuyorum siz araya girmeyin diyince "Bayan olduğu için heyecan var hatırlamıyor" şeklinde konuştu. Olay yeri yetkilileri bu bahaneyi kabul etmeyince sinirler gerildi.

Polislere saldırgan bir tavır sergilemeye başlayan adam tartışma yarattı. Sinirleri boşalan eşi sinir krizi geçirerek, ''bir dur, bir dur'' diye bağırdı. Kendini kaybeden kadın kocası Recep A, ya saldırdı. Mevzunun iyice alevlenmesi üzerine polisler alköllü adamı gözaltına alarak karakola götürdü.

Alkollü adam kaza işleyip suçu eşinin üstüne attı VİDEO