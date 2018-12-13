taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.33805
Euro
6.07695
Altın
1243.025
Borsa
91386.52
Gram Altın
213.287

Alkollü adam kaza işleyip suçu eşinin üstüne attı

Zonguldak'ta yaşlı bir kadına çarpıp yaralayan Recep A., olay yerine gelen polislere kazayı eşinin yaptığı yönünde yalan ifade verdi.

DHA | 13.12.2018 - 20:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ereğli ilçesinde yaşanan olayda karşıdan geçen yaşlı kadına çarpan Recep A., kazayı eşinin yaptığını söyledi.

ALKÖLLÜ KOCASININ SUÇUNU ÜSTLENDİ

Trafik polislerine eşinin söylediği doğrultuda  ifade veren kadın sorgulanırken tökezleyince, asıl suçlu Recep A araya girip sözde olayı kendi gözünden anlatmaya başladı.

Kazayı kadının üstlendiğini anlayan polisler gerçekleri itiraf ettirmek için daha detaylı bir sorgulama gerçekleştirerek, üst üste sorular sormaya başladı

Bunun üzerine Recep A., söze girerek kafasında kurguladığı olay anını polislere aktarma çabasına girdi.

"BAYAN OLDUĞU İÇİN HEYECAN VAR HATIRLAMIYOR"

Polislerin sürücü ile konuşuyorum siz araya girmeyin diyince  "Bayan olduğu için heyecan var hatırlamıyor" şeklinde konuştu. Olay yeri yetkilileri bu bahaneyi kabul etmeyince sinirler gerildi.

Polislere saldırgan bir tavır sergilemeye başlayan adam tartışma yarattı. Sinirleri boşalan eşi sinir krizi geçirerek, ''bir dur, bir dur'' diye bağırdı. Kendini kaybeden kadın kocası Recep A, ya saldırdı. Mevzunun iyice alevlenmesi üzerine polisler alköllü adamı gözaltına alarak karakola götürdü.

Alkollü adam kaza işleyip suçu eşinin üstüne attı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

315
Cumhurbaşkanı açıkladı: Sağlık Market kuruluyor

Cumhurbaşkanı açıkladı: Sağlık Market kuruluyor

167
Ankara'da hızlı tren kazasında son durum

Ankara'da hızlı tren kazasında son durum

156
Porno yıldızı, Trump'a 293 bin dolar tazminat ödeyecek

Porno yıldızı, Trump'a 293 bin dolar tazminat ödeyecek

59
Eski vali Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinden tahliye edildi

Eski vali Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinden tahliye edildi

226
Cumhurbaşkanı, 2'inci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıkladı

Cumhurbaşkanı, 2'inci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıkladı

271
Ulaştırma Bakanı Turhan kaza bölgesinde açıklama yaptı

Ulaştırma Bakanı Turhan kaza bölgesinde açıklama yaptı

134
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir