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Alkollü adam, tartıştığı şahsın evine pompalı ile saldırdı

Sivas'ta alkollü olduğu iddia edilen şahıs, çocuk kavgası yüzünden tartıştığı adamın evine pompalı tüfekle saçma yağdırdı

İHA | 16.03.2019 - 07:42..
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Yenidoğan Mahallesinde, sokakta bulunan iki katlı evin birinci katında yaşayan Mü. K., Malatya’dan cenazeden geldiği sırada sokak üzerinde tanımadığı bir kişinin çocuğuna tepki gösterdiğini gördü.

Alkollü adam, tartıştığı şahsın evine pompalı ile saldırdı

POMPALI TÜFEKLE DÖNÜP EVE ATEŞ ETTİ

İsmi öğrenilemeyen şahsın yanına giderek kısa süreli tartışan M.K. daha sonra çocuğunu yanına alarak evine girdi. Bir süre sonra evinden pompalı tüfek alan ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs tekrar sokağa dönerek M. K.’nın evine ateş açtı. Eve isabet eden saçmalarla aile büyük korku yaşadı.

Alkollü adam, tartıştığı şahsın evine pompalı ile saldırdı

EVE DOĞRU 10 EL ATEŞ ETMİŞ

Ailenin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri pompalı tüfekle korku saçan şahsı yakalayarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede şahsın 10 el ateş ettiği tespit edildi. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği evin camı kırılırken, duvarında da delikler oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alkollü adam, tartıştığı şahsın evine pompalı ile saldırdı




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