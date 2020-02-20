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Alkollü araç kullanan Ahmet Kural kaza yaptı

Altunizade'de aralarında Ahmet Kural'ında bulunduğu 3 araçlık zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İHA | 20.02.2020 - 01:31..
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Üskürdar Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu öğrenildi. Kazada bir kişi yaralanırken Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi. Yaralı ise Üsküdar'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

Kazanın ardından Ahmet Kural Çengelköy Polis Merkezine getirildi. Burada alınan ifadesinin ardından Kural'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi.

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