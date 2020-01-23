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Alkollü araç kullandı, 10 yıl trafikten men edildi

Ordu’da şehir merkezinde hızlı araç kullanan ve trafik ekiplerine 4. kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2030 yılına kadar el konuldu.

İHA | 23.01.2020 - 18:20..
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen radar uygulamasında hız ihlali yapan otomobili trafik ekipleri durdurmak istedi.

A.F.P. adlı sürücü dur ihtara uymayarak şehir merkezi istikametine aşırı hızlı ve tehlikeli bir şekilde devam etti.

4. KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI

Söz konusu araç ekiplerce takip edilerek ilçe merkezi girişinde alınan güvenlik tedbirleri ve trafiğin durdurulmasıyla yakalandı.

Yapılan alkol kontrolünde şahsın yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edilerek 4. kez alkollü araç kullandığı tespit edildi.

2030'A KADAR EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücünün sürücü belgesi 2030 tarihine kadar geçici süre ile geri alındı. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 8 bin 818 lira idari para cezası uygulanarak araç trafikten men edildi.

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