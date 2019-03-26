taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.55465
Euro
6.29065
Altın
1320.67
Borsa
99325.92
Gram Altın
236.368

Alkollü genç intihar girişiminde bulundu

Bunalıma giren bir gencin üst geçide çıkıp aşağıya atlayacağını söylemesi, ekipleri harekete geçirdi. Vatandaşlar olayı film seyreder gibi izledi.

İHA | 26.03.2019 - 03:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Mimar Sinan Üst Geçidi’nde meydana gelen olayda, bunalıma giren Adnan K. (19) isimli vatandaş, yaşamak istemediğini söyleyerek yaklaşık 5 metre yükseklikteki üst geçidinin korkuluklarına çıktı.

Alkollü genç intihar girişiminde bulundu

İntihar edeceğini söyleyen genci gören çevredeki vatandaşlar, panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar kendi çabaları ile alkollü olduğu iddia edilen Adnan K.’yi ikna etmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alkollü genç intihar girişiminde bulundu

2 SAAT İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, geniş güvenlik önlemi alarak şahsın ayaklarını sarkıttığı alanın altına hava yastığı açtı.

Polis ekipleri ise şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin geldiğini gören şahıs ise ekipleri görünce elindeki ustura ile bilek kısımlarını kesti. Şahsın çıktığı üst geçidin korkuluk kısmına itfaiye aracının yardımı ile oluşan ekipler, 3 saat boyunca şahsı ikna etmeye çalıştı.

Alkollü genç intihar girişiminde bulundu

VATANDAŞLAR FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Vatandaşlar intihar etmeye kalkışan genci film seyreder gibi izledi
Ekipler ikna çalışmalarını sürdürürken, olayı gören çevredeki vatandaşlar, ellerindeki cep telefonları ile o anları kaydetmeye çalıştı. O anları film seyreder gibi izleyen vatandaşlar, o anları kaydetmek için adeta birbirleri ile yarıştılar. Ekipler tarafından yapılan ikna çalışmaları devam ederken elindeki ustura ile sürekli kendisine zarar veren şahıs, daha sonra aşağıda bulunan hava yastığının üzerine atladı. Adnan K. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili in inceleme başlattı.
Alkollü genç intihar girişiminde bulundu

Alkollü genç intihar girişiminde bulundu

Alkollü genç intihar girişiminde bulundu

Alkollü genç intihar girişiminde bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Soylu: Terörle bağlantılı olanlar açığa alınır

Bakan Soylu: Terörle bağlantılı olanlar açığa alınır

90
Hapishaneye ölü sıçan içinde uyuşturucu sokmak istediler

Hapishaneye ölü sıçan içinde uyuşturucu sokmak istediler

5
Fransa İzlanda'yı farklı geçti

Fransa İzlanda'yı farklı geçti

7
Jeffrey'den güvenli bölge açıklaması

Jeffrey'den güvenli bölge açıklaması

12
Gazze’de yeniden ateşkes sağlandı

Gazze’de yeniden ateşkes sağlandı

11
Filistinli liderlere suikast çağrısı

Filistinli liderlere suikast çağrısı

3
İngiltere'nin Ekonomi Bakanı Harrington'dan istifa

İngiltere'nin Ekonomi Bakanı Harrington'dan istifa

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir