Alkollü genç, otobüsteki yaşlı kadına hakaret etti

İstanbul Taksimden hareket eden halk otobüsüne binen alkollü gençler, yüksek sesle şarkı söyleyerek çevredekileri rahatsız etti.

Bir gencin kendilerini uyaran yaşlı kadına, “Allah belanı versin teyze, şu otobüs kaza yapsın da öl" sözleri ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERDİLER

Alkollü olduğu anlaşılan gençler yüksek sesle şarkı söyleyince, rahatsız olan yaşlı bir kadın gençleri sessiz olmaları konusunda uyardı. Önce aldırış etmeden şarkı söylemeye devam eden gençler, daha sonra kadının “Yaptığınız terbiyesizlik, sizi dinlemek zorunda değiliz” tepkisine şok bir yanıt verdi.

Sarhoş genç yaşlı kadına hakaret etti

"ŞU OTOBÜS KAZA YAPSIN DA ÖL"

Gençlerden biri yaşlı kadının üzerine giderek, “Allah belanı versin teyze, şu otobüs kaza yapsın da öl, susucan, dinlicen” dedi. Otobüste bulunan vatandaşlardan bazıları gençlere tepki gösterirken, bazıları ise destek verdi. Tüm bu olup bitene aldırış etmeyen gençler, Halil Sezai’nin ‘İsyan’ şarkısını söyleyip eğlenmeye devam etti. O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.



