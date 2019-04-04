taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6401
Euro
6.3445
Altın
1291.82
Borsa
95151.22
Gram Altın
234.529

Alkollü genç, otobüsteki yaşlı kadına hakaret etti

Otobüse alkollü binen genç, yüksek sesli şarkı söyleyenleri uyaran yaşlı kadına hakaretler savundu.

İHA | 04.04.2019 - 13:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Taksimden hareket eden halk otobüsüne binen alkollü gençler, yüksek sesle şarkı söyleyerek çevredekileri rahatsız etti.

Bir gencin kendilerini uyaran yaşlı kadına, “Allah belanı versin teyze, şu otobüs kaza yapsın da öl" sözleri ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERDİLER

Alkollü olduğu anlaşılan gençler yüksek sesle şarkı söyleyince, rahatsız olan yaşlı bir kadın gençleri sessiz olmaları konusunda uyardı. Önce aldırış etmeden şarkı söylemeye devam eden gençler, daha sonra kadının “Yaptığınız terbiyesizlik, sizi dinlemek zorunda değiliz” tepkisine şok bir yanıt verdi.

Sarhoş genç yaşlı kadına hakaret etti

"ŞU OTOBÜS KAZA YAPSIN DA ÖL"

Gençlerden biri yaşlı kadının üzerine giderek, “Allah belanı versin teyze, şu otobüs kaza yapsın da öl, susucan, dinlicen” dedi. Otobüste bulunan vatandaşlardan bazıları gençlere tepki gösterirken, bazıları ise destek verdi. Tüm bu olup bitene aldırış etmeyen gençler, Halil Sezai’nin ‘İsyan’ şarkısını söyleyip eğlenmeye devam etti. O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alkollü genç, otobüsteki yaşlı kadına hakaret etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
21 ilde oylar yeniden sayılıyor

21 ilde oylar yeniden sayılıyor

182
CHP Sözcüsü: Sonuçta çok fazla değişiklik yok

CHP Sözcüsü: Sonuçta çok fazla değişiklik yok

163
CHP'liler oylarla uyumaya devam ediyor

CHP'liler oylarla uyumaya devam ediyor

355
ABD Dışişleri'nin yeni sözcüsü Morgan Ortagus oldu

ABD Dışişleri'nin yeni sözcüsü Morgan Ortagus oldu

61
Zanlıyı yakalamak için arabanın üzerine atlayan polis

Zanlıyı yakalamak için arabanın üzerine atlayan polis

99
CHP'nin komünist adayı kaybetme nedenini açıkladı

CHP'nin komünist adayı kaybetme nedenini açıkladı

54
HDP revizyon kararı aldı

HDP revizyon kararı aldı

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir