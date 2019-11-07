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Alkollü gençleri uyaran yönetici dayak yedi

Samsun'da bir apartman yöneticisi, binanın önünde alkol alıp çevreye rahatsızlık verdikleri için uyardığı 3 genç tarafından şişe ve sopayla öldüresiye dövüldü.

DHA | 07.11.2019 - 12:47..
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Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde 70 yaşındaki Temel Özer, yöneticisi olduğu apartman önünde alkol alıp, çevreye rahatsızlık veren İsmail A. (24), Enes Ş. (22) ve F.K.'yi (23) evinin penceresine çıkıp uyardı.

Ancak gençler, ellerindeki bira şişlerini apartmana fırlatarak tepki gösterdi.

BİRA ŞİŞESİYLE BAŞINA VURDULAR

Özer, bu kez gençleri uyarmak için bu kez aşağı indi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gençlerin ellerindeki bira şişesiyle başına vurduğu Temel Özer, yaralandı. Bu sırada bölgedeki mahalle bekçileri, olayı görüp müdahale etti. Şüphelilerden Enes Ş. ve F.K. yakalanırken, İsmail A. ise kaçtı.

Alkollü gençleri uyardı diye dayak yedi İZLE

İKİSİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki şüpheli polis ekiplerine teslim edilirken, kaçan İsmail A. da kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. Temel Özer ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından taburcu olan Özer, darp raporu alarak şikâyette bulundu. Şüpheliler, emniyetteki sorgularından olayı hatırlamadıklarını söyledi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İsmail A. ve Enes Ş. tutuklandı, F.K. ise serbest bırakıldı.

Alkollü gençleri uyaran yönetici dayak yedi

"DÜŞMANA VURUR GİBİ VURDULAR"

Olay anını anlatan Özer, grubun içinde birinin kendisinden özür dilediğini, diğerlerinin de özür dileyeceğini bekleyerek evden dışarı çıktığını söyledi. Özer, "Gençleri, muhabbetlerini başka yerde yapmaları yönünde cama çıkarak uyardım. İçlerinden biri özür diledi, fakat diğer 3 arkadaşı ellerinde bulunan şişeleri, küfür ederek atmaya başladı. Ben de aşağıya inerek, 'Bunu neden yapıyorsunuz, bana nasıl küfredersiniz? 70 yaşında insana küfür etmeye utamıyor musunuz?' dedim. Bu sırada içlerinden biri cam şişeyi kafama vurarak, dengemi kaybedip düşmeme neden oldu. Ardından üçü üzerime çıkarak, düşmana vurur gibi vurmaya başladılar. Ardından ambulansla, özel bir hastaneye kaldırıldım." dedi.

Alkollü gençleri uyaran yönetici dayak yedi

"ÖZÜR DİLEYECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜM"

Bekçilerin ve çevre halkının müdahalesi sayesinde çok daha ciddi bir olayın meydana gelmesinin engellendiğini söyleyen Özer, "Aşağı inmemdeki en büyük sebep, özür dileyeceklerini düşünmekti. Ama öyle olmadı. 70 yaşında hiç tanımadıkları bir insana bu şekilde saldıran vahşilerin, en ağır cezayı almalarını istiyorum. Karakola gidince de olayı hatırlamadıklarını söylüyorlar. Madem hatırlamıyorlar, ekip geldiğinde neden tazı gibi kaçtılar?" diye konuştu.

Alkollü gençleri uyaran yönetici dayak yedi

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