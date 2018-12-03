Alkollü halde motosiklet kullanan sürücü ölümden döndü

Kaza 5000 Evler Mahallesi 31. Sokak’ta meydana geldi. Alpaslan Avcıl yönetimindeki 16 JEJ 71 plakalı motosiklet sürücüsü caddede seyir halinde iken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Yaklaşık 20 metre sürüklendiği belirlenen sürücü Avcıl’ın yanında bulunan poşetten alkol kutusu çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı olan sürücü Özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Kaza ile ilgili Olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, ameliyattan çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.