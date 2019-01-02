Alkollü içkide fiyat düzenlemesi

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan karar ile alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları, yüzde 13.48 oranında artırıldı.
Karar uyarınca, 50'lik bir kutu biradan alınan ÖTV ve KDV toplamı 4.59 liradan 5.21 liraya çıktı. 70'lik rakının ÖTV'si 59.64 TL'den 67.68 TL'ye, KDV ile birlikte toplam vergisi de 70.37 TL'den 79.86 TL'ye yükseldi.
ÖTV'deki değişiklikle alkollü içkilerde toplam vergi şöyle oldu:
Bira: Eski fiyatı 4.59, yeni fiyatı 5.21
Taze üzüm şarabı: Eski fiyatı: 6.34 lira, yeni fiyatı 7.19
Rakı, viski, cin, vokta grubu: Eski fiyatı 70.37, yeni fiyatı 79.86