taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3038
Euro
6.0916
Altın
1284.9
Borsa
90757.65
Gram Altın
219.558

Alkollü içkide fiyat düzenlemesi

Yeni yılda alkole gelen ÖTV düzenlemesiyle, vergi yüzde 13,48 oranında artırıldı.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 09:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Alkollü içkide fiyat düzenlemesi

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan karar ile alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları, yüzde 13.48 oranında artırıldı.

Karar uyarınca, 50'lik bir kutu biradan alınan ÖTV ve KDV toplamı 4.59 liradan 5.21 liraya çıktı. 70'lik rakının ÖTV'si 59.64 TL'den 67.68 TL'ye, KDV ile birlikte toplam vergisi de 70.37 TL'den 79.86 TL'ye yükseldi.

ÖTV'deki değişiklikle alkollü içkilerde toplam vergi şöyle oldu:

Bira: Eski fiyatı 4.59, yeni fiyatı 5.21

Taze üzüm şarabı: Eski fiyatı: 6.34 lira, yeni fiyatı 7.19

Rakı, viski, cin, vokta grubu: Eski fiyatı 70.37, yeni fiyatı 79.86

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sinan Akçıl'dan gelinlik tepkisi: Giyinmemiş bu

Sinan Akçıl'dan gelinlik tepkisi: Giyinmemiş bu

99
Hazal Kaya evleniyor

Hazal Kaya evleniyor

15
Fatih gemisi sonuç almaya çok yakın

Fatih gemisi sonuç almaya çok yakın

150
2018'de İstanbul Almanların gözdesi oldu

2018'de İstanbul Almanların gözdesi oldu

62
İzzet Yıldızhan'ın dövmeli çocukları

İzzet Yıldızhan'ın dövmeli çocukları

55
İran ABD yaptırımlarına direnmeye çalışıyor

İran ABD yaptırımlarına direnmeye çalışıyor

29
Kim Jong: Trump'la ikinci görüşmeye hazırız

Kim Jong: Trump'la ikinci görüşmeye hazırız

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir