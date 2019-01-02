Alkollü içkide fiyat düzenlemesi

Kayseri'de komşuları tarafından polise şikayet edilen 2 çocuk annesi Romanya uyruklu C.K komşusunun kapısına satır ve bıçakla saldırdı.

Şehri etkisi altına alan Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor. Dün gecenin en düşük sıcaklığı eksi 27.4 ile Göle’de görüldü.

Geride bıraktığımız yılda yaşanan en önemli 10 teknolojik haberi sizler için listeledik.

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Okaliptüs yağı kullanımı ve yararları

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye, sizi çeşitli enfeksiyonlara karşı korumaya ve solunumu iyileştirmeye yardımcı olacak bir yağ mı arıyorsunuz? Okaliptüs yağı tam size göre.