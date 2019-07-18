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Alkollü kamyon şoförü eve daldı

Bartın'da alkollü kamyon sürücüsü iki katlı bir evin mutfağını ezip geçti.

DHA | 18.07.2019 - 17:44..
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Bartın’da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen buğday yüklü kamyon, yoldan çıkarak evin mutfağına daldı. Gece meydana gelen kazada, ailenin uyuyor olması olası bir faciayı önledi.

ALKOLLÜ KAMYON ŞOFÖRÜ

Kamyon sürücüsü Erol Düzlü 200 promil alkollü olduğu öğrenildi, alkollü sürücü kamyonun kontrolünü kaybederek 2 katlı evin mutfağına girdi.

Oluşan büyük gürültüden sonra panik halindeki 5 kişilik aile, evlerine giren kamyonu görünce şoka uğradı.

Alkollü kamyon şoförü eve daldı

ARAÇTA SIKIŞTI

Kamyonda bulunan Alperen Düzlü (15) ve Aykut Koç (32) evdekiler tarafından kamyondan çıkartılırken, bulunduğu yerde sıkışan araç sürücüsü olay yerine çağrılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alkollü kamyon şoförü eve daldı

Alkollü kamyon şoförü eve daldı

Alkollü kamyon şoförü eve daldı

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