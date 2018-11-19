taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3139
Euro
6.07135
Altın
1220.395
Borsa
94220.63
Gram Altın
208.809

Alkollü minibüs sürücüsünün polise itirazı

Polisle 50 kilometre boyunca kovalamaca yaşayan alkollü sürücüye 5 bin lira ceza kesildi.

DHA | 19.11.2018 - 13:20..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde kontrol yaptı. Ekipler, şüphe üzerine 55 NJ 728 plakalı minibüsün sürücüsü Ali Osman Y.'ye, 'Dur' ihtarında bulundu.

POLİSLERDEN 50 KİLOMETRE KAÇTI

Ali Osman Y., uyarıyı dikkate almayıp, polislerden kaçmaya başladı. Yaklaşık 50 kilometre kaçan sürücü, Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Bakiye Sokak'ta kovalamaca sonucu yakalandı. Ali Osman Y. ve yanındaki arkadaşı Osman Ö. araçtan indirildi.

Alkollü minibüs sürücüsünün polise itirazı

"SUÇLU BİZİZ, ARACI BAĞLAMAYIN"

Yapılan testte 1.08 promil alkollü çıkan Ali Osman Y., minibüsünün çekileceğini öğrenince polislere, "Bu aracın normalde bir eksiği var mı ağabey? Suçlu biziz. Aracın ne suçu var? Aracı bağlamayın" dedi.

Alkollü sürücü: Arabanın ne suçu var VİDEO

5 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ali Osman Y.'ye, 'hız ihlali', 'kırmızı ışıkta geçmek', 'alkollü araç kullanmak', 'Dur' ihtarına uymamak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından 5 bin liralık idari para cezası kesildi. Minibüs ise emniyet otoparkına çekildi.

Alkollü minibüs sürücüsünün polise itirazı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk Akımı'nda tarihi gün

Türk Akımı'nda tarihi gün

39
Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

171
Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik sevk tarihleri

63
Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

37
Bebeğini öldüren anne: Kocamın canını yakmak için yaptım

Bebeğini öldüren anne: Kocamın canını yakmak için yaptım

103
Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

19
Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir