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Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Doğancan Aydemir’in ,1.59 promil alkollü olduğu tespit edildi.

DHA | 24.04.2019 - 18:45..
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Alaplı yolu Tersaneler mevkiinde kaza meydana geldi. Doğancan Aydemir yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Motosikletle birlikte yaklaşık 50 metre sürüklenen sürücü Doğancan Aydemir yaralandı.

Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

5 YIL İÇERİSİNDE İKİNCİ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aydemir'in kontrolde 1.59 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aydemir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Doğancan Aydemir’e 5 yıl içerisinde ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 3 bin lira para cezası kesilip, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı


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