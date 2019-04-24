Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Alaplı yolu Tersaneler mevkiinde kaza meydana geldi. Doğancan Aydemir yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Motosikletle birlikte yaklaşık 50 metre sürüklenen sürücü Doğancan Aydemir yaralandı.

5 YIL İÇERİSİNDE İKİNCİ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aydemir'in kontrolde 1.59 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aydemir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Doğancan Aydemir’e 5 yıl içerisinde ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 3 bin lira para cezası kesilip, ehliyetine 2 yıl el konuldu.



















