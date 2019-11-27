Alkollü şahıs Taksim'de ortalığı birbirine kattı

Beyoğlu Taksim Gezi Parkı girişinde perşembe günü parkta dolaşan alkollü bir kişi, 12 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuğa küfür etmeye başladı. Bu sözleri duyan parktaki bir vatandaş, şahsın yanına gelerek uyardı.

POLİS KAVGAYI AYIRDI

Uyarıyı dikkate almayarak küfretmeye devam eden şahıs vatandaş tarafından darbedildi.

Olayın ardından kavgayı gören çevik kuvvet polisi tarafları ayırdı. Yüzü ve gözü kanlar içinde kalan şahıs, polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

"BEN BURADA BAYRAK SALLAMIŞ ADAMIM"

Polis ekiplerine rağmen küfür ve tehditlerine devam eden şahıs, “Ben burada bayrak sallamış adamım, benle uğraşmayın, bu memleket sizin değil bizim.” diyerek bağırdı.

KELEPÇELENEREK GÖZALTINA ALINDI

Ancak alkolün de etkisiyle bir türlü sakinleşmeyen adam polis ekiplerine de direnince ters kelepçelenerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs ve şahsı darp eden vatandaş ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezine götürüldü.