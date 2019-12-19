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Alkollü şahıstan kaçan çocuk merdiven boşluğuna düştü

Adapazarı'nda, arkadaşlarıyla oynarken alkollü bir kişinin kovalaması üzerine girdiği inşaatta merdiven boşluğuna düşen 13 yaşındaki çocuk, yaralandı.

DHA | 19.12.2019 - 08:34..
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi’nde arkadaşlarıyla birlikte sokakta gezen 13 yaşındaki Kaan K., iddiaya göre bilinmeyen nedenle kendilerini kovalayan ve alkollü olduğu düşünülen kişiden kaçmak için girdiği inşaatta binanın zemin katında merdiven boşluğuna düştü.

Diğer çocukların çevredekilere haber vermesinin ardından polis, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alkollü şahıstan kaçan çocuk merdiven boşluğuna düştü

TEDAVİYE ALINDI

İtfaiye ekibince, bodrum katına düşen Kaan K., çıkarıldı. Kaan K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Alkollü şahıstan kaçan çocuk merdiven boşluğuna düştü

ALKOLLÜ ŞAHIS ARANIYOR

Polis ekipleri, çocukların kendilerini kovaladığını iddia ettiği alkollü kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Alkollü şahıstan kaçan çocuk merdiven boşluğuna düştü

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