Alkollü sürücü 4 araca çarptı, burnu bile kanamadı

Amerikalı Müslüman: Biz de yasal olarak silahlanmalıyız

Jalisco eyaletine bağlı Ixtlahuacan kentinde kanalizasyon ve tarlalara atılmış siyah torbalar için 19 adet ceset bulundu.

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Monte edilen platinin vidaları unutulunca sakat kaldı

Denizli'de bel fıtığı ameliyatı için yürüyerek gittiği hastaneden bastonla çıktığını ve omuriliğine monte edilen platine 2 vidanın takılmasının unutulduğunu iddia eden kadın, doktordan şikayetçi oldu.