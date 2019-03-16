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Alkollü sürücü 4 araca çarptı, burnu bile kanamadı

Ankara'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, önce ağaca ardından ters yöne girerek park halindeki 4 araca çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, sağlık ekiplerinin tedaviyi reddetti.

DHA | 16.03.2019 - 08:21..
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Ankara Keçiören ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde alkollü olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Onur Y. idaresindeki 06 BIN 747 plakalı otomobil, Fatih Caddesi'nden Nuri Pamir Caddesi'ne doğru seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı.

Alkollü sürücü 4 araca çarptı, burnu bile kanamadı

BURNU BİLE KANAMADI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, ters yöne girerek park halindeki 4 otomobile çarpıp durdu. Sürücü Onur Y. kazada yaralanmazken, 5 araçta hasar meydana geldi.

Alkollü sürücü 4 araca çarptı, burnu bile kanamadı

TEDAVİYİ REDDETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücü Onur Y., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti.

Alkollü sürücü 4 araca çarptı, burnu bile kanamadı

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Alkollü sürücü 4 araca çarptı, burnu bile kanamadı

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