Alkollü sürücü 4 araca çarptı, burnu bile kanamadı

Ankara Keçiören ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde alkollü olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Onur Y. idaresindeki 06 BIN 747 plakalı otomobil, Fatih Caddesi'nden Nuri Pamir Caddesi'ne doğru seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı.
BURNU BİLE KANAMADI
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, ters yöne girerek park halindeki 4 otomobile çarpıp durdu. Sürücü Onur Y. kazada yaralanmazken, 5 araçta hasar meydana geldi.
TEDAVİYİ REDDETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücü Onur Y., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.