Sekiz aylık hamileliği, havuzda yarışmasına engel olmadı

1 Alkollü sürücü, aracıyla belediye binasına girmek istedi Antalya'da alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, belediye binası başkanlık makam giriş kapısına ramak kala durdu.

2 Sarıyer’de doğal gaz boru hattında patlama İstanbul Sarıyer'de, alt yapı çalışmaları esnasında iş makinesi ile yapılan kazı esnasında doğal gaz boru hattı patladı.

3 ABD'den yeni S-400 açıklaması Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 hava savunma sistemi anlaşması ABD'yi rahatsız etmeye devam ediyor. Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

4 Öldürdüğü kuzeni için kayıp başvurusu yaptı Niğde'de bir kişinin gölette cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan iki kuzeni tutuklandı.

5 Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü 3 Yaralı Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

6 Düzce'de 2 metruk bina alev alev yandı Düzce'de, 2 mahallede 2 ayrı metruk bina, bilinmeyen nedenle çıkan yangında alev alev yandı.