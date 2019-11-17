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Alkollü sürücü beraat edemedi

Mahkemenin alkollü sürücü için aldığı beraat kararını, Yargıtay bozdu.

İHA | 17.11.2019 - 10:35..
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Türkiye'de artık alkollü araç kullanmak en 'ağır' bir şekilde cezalandırılıyor. Alınan yeni kararlarla birlikte artık cezalar da caydırıcı seviyelere kadar ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde alkollü yakalanan bir sürücü için alınan karar, emsal değer taşıdı.

1.05 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Trafik polislerinin kontrolü sırasında durdurulan sürücünün 1.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan tutanak tutulan sürücü hakkında dava açıldı. Mahkemenin beraat kararını Cumhariyet Savcısı temyiz etti. Yatgıtay 10. Ceza Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Alkollü sürücü beraat edemedi

'KASITLA İŞLENEBİLECEK BİR SUÇ'

Kararda; 5237 Sayılı TCK’nın 179/3. maddesinde düzenlenen; alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir sebeple emniyetli bir şekilde araç kullanamayacak kişinin, bu halde araç kullanması suçu kasıtla işlenebilecek bir suç olduğuına dikkat çekildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Kararda, ''Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu raporlarında istikrarlı bir şekilde vurgulandığı üzere; alkollü bir şekilde trafikte seyreden bir sürücünün alkol konsantrasyonu hangi seviyede olursa olsun bireysel farklılıklar göstermekle birlikte trafik güvenliği açısından değişen derecelerde risk oluşturabileceği belirtilmiştir. Bireysel farklılıkları da elimine edebilecek şekilde 1.00 promilden yüksek olarak saptanan alkol düzeyinin, güvenli sürüş yeteneğini kaybettireceğinin, bilimsel olarak kabulü gerektiği anlaşılmaktadır. İncelenen dosyada 1.05 promil alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sanığın, güvenli sürüş yeteneğini kaybettiği, atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğu gözetilmeksizin, sanığın mahkûmiyeti yerine, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmiştir." denildi.

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