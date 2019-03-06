Alkollü sürücü çarptı, mahkeme serbest bıraktı

İstanbul Sancaktepe’deki Ordu Caddesi’nde aralık ayında yaşanan trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan özel halk otobüsü sürücüsü 45 yaşındaki Şefik Şanlıer’e, alkollü olduğu öğrenilen R.A.M.'nin kullandığı otomobil çarptı.

Çarptı, kaçtı, serbest kaldı İZLE

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Şefik Şanlıer, yolun karşısına geçtiği sırada araç hızla çarpıyor ve Şanlıer'i yola savuruyor. Çarpmanın etkisiyle Şanlıer olay yerinde hayatını kaybederken, alkollü sürücü hızla olay yerinden kaçıyor.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Olaya ilişkin görülen davada; mahkeme heyeti, taksirle ölüme neden olma, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma suçlarıyla yargılanan ve 2 ay tutuklu kalan sanığın serbest bırakılmasına karar verdi.

AİLENİN ACISI İKİYE KATLANDI

Mahkemenin verdiği karar ise hayatını kaybeden Şefik Şanlıer’in geride bıraktığı eşi ve çocuklarının, acısını ikiye katladı. Konuyla ilgili olarak konuşan Şanlıer’in kayınbiraderi Şener Yaman, “Eniştem işteydi. Halk otobüsünde çalışıyordu. Sancaktepe Ordu Caddesi’nde yaya olarak karşıya geçmek için otobüsü sağa çekiyor. Gelen bir şahıs, süratli bir şekilde enişteme çarpıyor. Hiç frene basmıyor ve direkt bırakıp kaçıyor. Oradaki bir arkadaş plakasını alıp polisi arıyor. Polis ve ambulans geldiğinde eniştem zaten vefat etmişti. Ambulansla hastaneye götürülüyor. Ama şahıs kaçıyor ve teslim olmuyor." dedi.

"TORPİL İSTEMİYORUZ, ADALET İSTİYORUZ"

Yaklaşık 3 saat sonra emniyetten görevlilerin alkollü sürücüyü evinden aldığını dile getiren Yaman, "Alkollü olmasına rağmen teslim olmuyor. Tutuklandı, 2 aydır cezaevindeydi. İlk mahkemede serbest kalıyor. Bu bizi çok derinden üzmüştür. Eniştem 3 tane yetim bıraktı. 2 buçuk aydır ağlıyoruz. 3 tane kız çocuğu, bakacak edecek başka kimseleri de yok. Ama biz adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Biz araya kimseyi sokmadık. Bu çocukların biraz olsun rahatlaması için tekrar bu şahsın tutuklanmasını talep ediyoruz. Torpil istemiyoruz, bir şey istemiyoruz. Bu çocuklar için adalet istiyoruz.” diye konuştu.

"3 ÇOCUĞUMLA MAĞDUR KALDIM"

Hayatını kaybeden Şanıler'in eşi Rahime Şanlıer ise gözyaşlarını tutmakta zorlanarak şunları söyledi:

“Eşimin tek suçu yaya olarak karşıya geçmekti. Ona çarpan şahsın, böyle 2 ayda serbest kalması beni çok derinden üzdü. Aynı şeyleri yeniden yaşadım. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bu cezasını çekecek. Adalet bu mudur? Ben Sayın Cumhurbaşkanı’na kadar ileteceğim bu durumu. Cezasını çekmesini istiyorum. 3 tane çocuğumla ben mağdur kaldım. Onun çocukları mağdurmuş. Dışarıda serbest gezecek, benim eşim toprakta. Ben bunun cezasını çekmesini istiyorum. Böyle suçlular dışarıda gezmesin. Sarhoş olduğu halde nasıl serbest kalıyor? Yarın öbür gün gider, bir aileyi daha yıkar.”