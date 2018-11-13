Alkollü sürücü kaza sonrası polise yalvardı

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Manavgat Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Kontrolsüz kavşakta caddeye çıkan A.A.'nın kullandığı 07 GBG 74 plakalı otomobil, karşı sokaktan gelen Özkan Doğan yönetimindeki 07 LJ 245 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Doğan ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Motosiklette bulunanlardan birinin başında kask olduğu belirtildi. Halı saha maçına gittiği öğrenilen yaralılara ilk müdahale, çevredekiler ve esnaf tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

"BEN DOLMUŞÇUYUM"

Kaza sonrası davranışlarından alkollü olduğu anlaşılan A.A., trafik ekiplerine, alkolmetreye üfletmemeleri için yalvardı. Uzun süre polise dil döken ve dolmuş şoförü olduğunu söyleyen A.A., "Ağabeyciğim ben dolmuşçuyum. Biterim yani anlıyor musun? Benim hayatımı bitirirsiniz. Bu akşam burada böyle bir şey yaptık. Bana yardımcı olun" diye konuştu.

2.57 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polislerin "Sen bize yardımcı ol" sözleri üzerine A.A., "Ağabey, ben yardımcı olayım ama ben biterim yani biliyorsun" dedi. Polislere yalvarmasının sonuç vermeyeceğini anlayan A.A.'nın, yapılan testte 2.57 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri, A.A.'nın ehliyetine el koyarken, aracını da otoparka götürdü.