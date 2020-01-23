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Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Muğla'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, alkollü sürücünün kontrolündeki otomobil çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

İHA | 23.01.2020 - 01:04..
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Muğla'nın Milas ilçesi Gazipaşa - Firuzpaşa Mahallesi Dörtyol Mevkiinde alkollü olduğu iddia edilen Ö. Ö.’nün kontrolündeki 48 LB 893 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

1 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelen 09 PF 415 plakalı otomobilin sürücüsü Servet Otuzbir yaralandı. İki araçta ise küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan Otuzbir ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne götürülürken kazaya neden olan Ö.Ö. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

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