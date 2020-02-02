Alkollü sürücü, kullandığı tırla bariyerlere daldı

Gölcük D-130 Karayolu Halıdere mevkiinde, Karamürsel yönünden gelen H.S. idaresindeki 41 GF 814 plakalı tır, sürücünün kontrolünden önce bariyerleri daha sonra da trafik ışıklarını parçaladıktan sonra yoldan çıktı.

TIR SÜRÜCÜSÜ AŞIRI ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücünün yaralanmadığı kazada olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü H.S.’nin 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayakta durmakta zorlandığı görülen sürücü kontrollerin ardından polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.