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Alkollü sürücü, kullandığı tırla bariyerlere daldı

Kocaeli'de kontrolden çıkan tır bariyerleri parçalayarak yoldan çıktı. Yara almadan kazayı atlatan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

İHA | 02.02.2020 - 02:31..
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Gölcük D-130 Karayolu Halıdere mevkiinde, Karamürsel yönünden gelen H.S. idaresindeki 41 GF 814 plakalı tır, sürücünün kontrolünden önce bariyerleri daha sonra da trafik ışıklarını parçaladıktan sonra yoldan çıktı.

Alkollü sürücü, kullandığı tırla bariyerlere daldı

TIR SÜRÜCÜSÜ AŞIRI ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücünün yaralanmadığı kazada olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü H.S.’nin 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayakta durmakta zorlandığı görülen sürücü kontrollerin ardından polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Alkollü sürücü, kullandığı tırla bariyerlere daldı

Alkollü sürücü, kullandığı tırla bariyerlere daldı

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