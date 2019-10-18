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Alkollü sürücü makam aracına çarptı

Antalya’da vali yardımcısının makam aracına çarpan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı. Daha önce ehliyetine 2 kez el konulduğu belirlenen sürücü, ehliyetinin nerede olduğunu hatırlayamadı.

İHA | 18.10.2019 - 14:24..
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Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Antalya Vali Yardımcısının içinde bulunduğu Mehmet Ç. idaresindeki 07 GBT 70 plakalı makam aracına, kavşakta geçiş yapan Hasan Hüseyin M.’nin kullandığı 07 YON 92 plakalı otomobil çarptı.

Alkollü sürücü makam aracına çarptı

KONSOLDA ALKOL DOLU BARDAK

Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin M. kaza yapan araçtan güçlükle çıktı. Aşırı derecede alkollü olduğu gözlenen Hasan Hüseyin M.’nin hareket halindeyken içmek için konsolda alkol dolu bardak bulundurduğu, ayrıca aracın sağ ön koltuğunun önünde yeni açılmış bir alkol şişesiyle kolalı içecek şişelerinin bulunduğu görüldü.

Polisin 259 promil alkollü sürücüyle imtihanı İZLE

259 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Hasan Hüseyin M.nin yapılan alkol muayenesinde 259 promil alkollü olduğu belirlenirken, ayakta durmakta güçlük çeken M., ehliyetinin nerede olduğunu hatırlamadı. Alkollü sürücü, sonunda ehliyetine Serik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından el konulduğunu, alıp almadığını ise hatırlamadığını söyledi. Trafik görevlilerine sürekli olarak ‘Ne kadar ödeyeceğim?’, ‘Kaç para ceza keseceksiniz?’ şeklinde sorular soran Hasan Hüseyin M., çarptığı aracın kırmızı ışıkta geçtiğini, kendisinin ise yeşil ışığın yanmasını bekledikten sonra yola çıktığını iddia etti.

Alkollü sürücü makam aracına çarptı

YOLA ÇIKMAYA ÇALIŞTI, JANDARMA ENGEL OLDU

Hasan Hüseyin M.’nin ehliyetine alkollü araç kullanmak suçundan yeniden el konulurken, alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet vermekten dolayı para cezası kesildi. Sürücünün aracı ise bağlanmak suretiyle kurtarıcı ile Yediemin Otoparkı'na çekildi. Çekilen aracının arkasından ana yola çıkmaya çalışan alkollü sürücü, jandarma tarafından engellenip olası bir kazanın önüne geçildi.

Alkollü sürücü makam aracına çarptı

Alkollü sürücü, koluna giren polisin yardımıyla yolun karşısıya geçebildi.

Alkollü sürücü makam aracına çarptı

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