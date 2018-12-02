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Alkollü sürücü önce araca sonra tabelaya çarptı

İstanbul'da bir kamyonunun tarafından sıkıştırılan alkollü sürücü önce park halindeki araca sonra da tabelaya çarparak durabildi.

İHA | 02.12.2018 - 13:22..
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Olay, saat 09.30 sıralarında Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Barış Ç.'nin kullandığı otomobil, bir kamyonun sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı.

TABELA İŞ YERİNİN CAMINDAN İÇERİ GİRDİ

Otomobil önce park halindeki bir hafif ticari araca, ardından da tabelaya çarptı. Yerinden çıkan tabela ise bir iş yerinin camından içeriye girdi. Yerinden oynayan park halindeki araç ise bir kamyona çarptı.

Alkollü sürücü önce araca sonra tabelaya çarptı

YARA ALMADAN KURTULDU

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kullanılamaz hale gelen araçtan burnu kanamadan kurtulan Barış Ç.’nin ayakta kontrollerini yaptı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak, tutanak tuttu. Sürücü Barış Ç.’nin yapılan alkol testinde 0.57 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine ehliyetine el konulan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Alkollü sürücü önce araca sonra tabelaya çarptı

"ARABA SIKIŞTIRDI BİZ DE VURDUK"

Kazayı duyan Talip Yıldırım, “Ben içerideydim. Arkadaşım geldi ve bana dışarıda kaza olduğunu, haberimin olup olmadığını sordu. Ben de dışarı çıktım. Vaziyet buydu, bu manzara ile karşılaştım. Sürücü bana, ‘Yandan araba sıkıştırdı, biz de geldik ve vurduk’ dedi’’ ifadelerini kullandı.

Kazanın yaşandığı esnada kaldırımda yaya bulunmaması olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti.

Alkollü sürücü önce araca sonra tabelaya çarptı

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