Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Koronavirüse karşı ellerin yeterince yıkanmaması halinde kağıt havlu kullanımının virüsle mücadelede daha etkili olduğu ortaya çıktı.

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Motorola Edge ve Edge Plus'ın bazı özellikleri belli oldu

Motorola Edge ve Edge Plus'ın bazı özellikleri belli oldu. Gelin bu özelliklere daha yakından bakalım.