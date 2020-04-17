Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Isparta'da, Yedişehitler Mahallesi 110. Cadde’de Cuma Pazarı istikametinden gelen Mehmet Ö. yönetimindeki 32 AP 011 plakalı araç, park halinde bulunan Durmuş K.’ye ait 07 GZN 71 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen kazada 32 AP 011 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Ö. ve araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
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SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Kaza sonucu iki araçta da maddi hasar oluşurken, sürücünün ehliyetsiz ve 180 promil alkollü olduğu belirlendi.