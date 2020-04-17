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Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Isparta'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü, park halindeki araca çarparak durabildi. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken, iki araçta da maddi hasar oluştu.

İHA |
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Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Isparta'da, Yedişehitler Mahallesi 110. Cadde’de Cuma Pazarı istikametinden gelen Mehmet Ö. yönetimindeki 32 AP 011 plakalı araç, park halinde bulunan Durmuş K.’ye ait 07 GZN 71 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada 32 AP 011 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Ö. ve araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı: 3 yaralı ViDEO

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonucu iki araçta da maddi hasar oluşurken, sürücünün ehliyetsiz ve 180 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

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